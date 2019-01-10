На окраине Воронежа сгорела еще одна элитная иномарка

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:02:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 10 января огнеборцев вызвали в Железнодорожный район Воронежа.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 8.07 - на улице Электровозной горел автомобиль. Пожар ликвидировали через 12 минут после вызова силами одного пожарного расчета. В результате пожара сгорел автомобиль "Рендж Ровер". Из людей никто не пострадал, - сообщили в региональном управлении МЧС России.

В соцсетях активно обсуждают происшествие: местные жители выдвигают версии, что владельца джипа таким образом наказали за хамскую парковку. Что послужило причиной возгорания внедорожника, выяснят в ближайшее время эксперты.

Напомним, утром 8 января на окраине Воронежа сгорела Audi