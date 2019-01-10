2019-01-10T13:18:25+03:00
Общество

В Воронеже со 125-го маршрута уволились 27 водителей

По данным перевозчика, «ПАЗики» теперь делают круг не за час, как раньше, а за 2 - 2,5 часа
Юрий КОЗЛОВ
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Продолжается скандал с маршрутом № 125. Напомним, в мэрии приняли решение, что с 25 декабря в центре эти автобусы – маленькие «ПАЗики» - должны ехать не через улицу Кирова, а в одну сторону через Пушкинскую, в другую – через Фридриха Энгельса. Вот только, по данным очевидцев, маршрутки частенько не заворачивали в сторону Центрального рынка. И на это у них были свои причины.

- У меня на столе лежат 27 заявлений об увольнениях, уже подписан приказ, эти люди у нас больше не работают, - рассказал исполнительный директор компании «Автолайн+» Роман Аржаных. – Осталось 14 человек на семи машинах, еще один в отпуске. Причина такого массового исхода в том, что круг, который 125-е раньше делали за час или даже 50 минут, теперь занимает 2 – 2,5 часа – пробки ужасные. Жалуются на задержку в пути и водители, и пассажиры. Только одни увольняются, а другие теперь ездят на других автобусах. В итоге решение о смене маршрута привело к тому, что 125-е раньше в течение более десяти лет приносили прибыль, а теперь – убытки. Мы направили письма в муниципальное управление транспорта, чтобы ускорить решение проблемы. Насколько я знаю, по закону, наше обращение должны рассмотреть в течение месяца.

В мэрии, между тем, считают, что в компании-перевозчике сгущают краски:

- Вообще-то решение об изменении маршрута № 125 принято не навсегда – только до 25 марта. До этой даты будут изучать, сравнивать работу автобусов на старом и новом направлении. А потом уже либо вернут «ПАЗики» на улицу Кирова, либо оставят изменения в силе. В принципе решение принимает комиссия по установлению, изменению и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок. В нее входят директора компаний-перевозчиков, депутаты городской Думы, курирующие транспортный блок, представители ГИБДД и общественной организации «Город и транспорт». Она собирается раз или два раза в месяц. Теоретически решение по 125-му маршруту комиссия может принять и раньше, чем 25 марта, но пока выводы делать рано – новогодние праздники не показатель. Пассажиропоток в такие дни в принципе невелик. Что касается увольнений водителей, то вопрос следует адресовать их работодателям. Если маршрутки № 125 самовольно будут ехать по улице Кирова, а не по Пушкинской и Фридриха Энгельса, можно будет сообщить об этом по телефону 260-51-23 в линейный отдел центра организации дорожного движения.

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