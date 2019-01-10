13 тысяч жителей Воронежской области начали искать работу в первые же дни января

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:43:27+03:00

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Пока страна отдыхала в первые дни января, нужда улучшить материальное положение и сменить обстановку толкнула некоторых жителей Воронежской области приступить к поиску работы через HeadHunter. В эти долгие выходные с 1 по 9 число 13 тысяч человек создали или обновили резюме.

- Чаще всего жители области размещали резюме в сфере продаж (20%), на втором месте оказались те, кто только начинает свой карьерный путь (16%), замыкает тройку лидеров производственная сфера (12%). Среди тех жителей Воронежской области, кто решил сменить работу в начале года, преобладают мужчины – об этом говорят 56% резюме. Что касается возраста, то больше половины таких соискателей – это люди от 18 до 30 лет. Интересно, что более 9% резюме принадлежат людям старше 50 лет, - рассказали сотрудники сайта объявлений.