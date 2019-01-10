Житель Воронежской области ударил ножом обидчика и вызвал ему "скорую"
Потерпевший все равно скончался, а подозреваемому грозит срок
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Житель Воронежской области сам вызвал «скорую» после того, как ударил обидчика ножом в грудь.
Инцидент произошел 30 декабря в поселке Воля Новоусманского района. Компания выпивала. Двое собутыльников поругались, ссора переросла в драку - 48-летний мужчина избил 35-летнего знакомого. Второй решил не спускать оскорбления, сходил домой за ножом, а когда вернулся, ударил им своего обидчика в грудь. А потом вызвал ему скорую помощь.
В полицию около 15.00 позвонили медики, в карете которых умер потерпевший. Теперь подозреваемому грозит срок за убийство, сообщили в региональном управлении МВД России.