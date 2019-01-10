Воронеж вошел в десятку самых популярных у туристов городов России за 2018 год

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:47:16+03:00

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Столица Черноземья вошла в десятку любимых у туристов городов для самостоятельных путешествий за 2018 год. Воронеж занимает восьмую строчку рейтинга, который составил сервис бронирования жилья Tvil.ru по данным броней отелей и апартаментов. Воронеж путешественники выбирают обычно для «коротких» поездок. По данным аналитиков, в прошлом году туристы бронировали поездки в наш город в среднем на два дня и тратили на аренду жилья около 1,9 тысячи рублей в сутки на семью из двух-трех человек.

В десятку самых популярных у туристов российских городов кроме Воронежа вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Краснодар, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород и Тула. Дешевле всего проживание обошлось в Краснодаре и Ростове-на-Дону (в среднем 720 рублей на человека в сутки), дороже всего - в Москве (1 400 рублей на человека в сутки).