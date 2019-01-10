В больнице умерла девочка, пострадавшая в массовой аварии в Воронежской области
В больнице скончалась 6-летняя девочка, пострадавшая в массовой аварии в Верхнемамонском районе. ДТП произошло около семи часов вечера 9 января на 697-м километре автодороги М-4 «Дон».
Напомним, по предварительным данным, водитель "Фольксвагена" выехал на встречную и врезался в КамАЗ, грузовик от удара бросило на встречку, где он столкнулся с тремя иномарками - "Фордом", "Субару" и "Митсубиси". Водитель "Фольксвагена" погиб на месте.
По уточненным данным полиции, в больнице оказалось еще семеро: двое пассажиров «Фольксвагена» - 45-летняя женщина и 12-летняя девочка, жители Астраханской области, еще водитель автомобиля «Субару» и двое его пассажиров, мужчины в возрасте 21 года и 27 лет, жители Ставропольского края, а также водитель «Митсубиси» и его пассажир, 9-летний мальчик из Московской области.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.