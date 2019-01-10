Воронежский облсуд все-таки отправил убийцу частного детектива на 11 лет в колонию

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:20:26+03:00

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Воронежский облсуд оставил без изменений приговор убийце частного детектива Виктора Кусова. Напомним, партнер по охранному бизнесу застрелил отставного подполковника милиции в июне 2016 года в офисе их фирмы на Донбасской. В конце июля 2018-го его осудили к 11 годам колонии строгого режима. Мужчина заявил, что невиновен (по его версии, он якобы защищался, выстрелив четыре раза в Кусова из «Макарова» после того, как увидел его с гранатой в руках) и подавал апелляции. Обвинение настаивало, что убийство произошло на почве личных неприязненных отношений, вызванных затяжным конфликтом по поводу раздела долей охранной фирмы, и партнер намеренно стрелял в Кусова, причем со спины.

Рассмотрев жалобы осужденного, апелляционная комиссия облсуда оставила приговор Ленинского суда без изменений.

Виктор Кусов был своего рода комиссаром Каттани воронежского розлива. На него устраивали множество покушений. Машину Кусова расстреливали члены бандитской группировки «Матроса» в 2002 году. Тогда детектив получил ранения, но его спасли. После в него бросали гранату и минировали автомобиль, но Кусов чудом спасался. Убийцей детектива стал человек, с которым он вместе служил в милиции и дружил более 20 лет...