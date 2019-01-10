2019-01-10T09:17:32+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет IV хоровой фестиваль «Сияй, звезда!»

Его посвятят творчеству Баха
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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16 января в Воронеже пройдет IV хоровой фестиваль «Сияй, звезда!». В программе «Мы поем Баха, а Бах поет о Боге» - хоры, арии, ансамбли из ораторий и кантат великого немецкого композитора.

В концерте примут участие Мужской хор Воронежской филармонии, артисты хора театра оперы и балета, хор «Академия» и камерный хор Воронежского института искусств, хоры Губернского педагогического колледжа, академическая хоровая капелла имени Ижогина КДЦ «Левобережье», народный хор ДК железнодорожников, хор младших и средних классов Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа), камерный хор старших классов ДШИ № 7, хор старших классов «Унисон» ДШИ № 7, хор мальчиков «Юные дирижеры» ДШИ № 1.

Фестиваль пройдет в филармонии 16 января в 18.00 (6+).

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