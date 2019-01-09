Пять машин столкнулись на трассе в Воронежской области: один человек погиб, четверо ранены

9 Янв. 2019 2019-01-09T22:32:20+03:00

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Авария с участием пяти машин произошла сегодня в 18.40 часов в Верхнемамонском районе. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, на 697 км автодороги М-4 «Дон» столкнулись: «Форд Фокус» под управлением 57-летнего жителя Московской области, «Митсубиси Аутлендер», за рулем которого находился 37-летний мужчина из Московской области, «Фольксваген Пассат» - им управлял 38-летний житель Ивановской области, «Субару Форестер», водитель которого 23-летний парень из Ставропольского края, и КамАЗ под управлением 52-летнего жителя Ростовской области.

фото с места аварии.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, все легковушки двигались в сторону Москвы, а грузовик - в направлении Ростова-на-Дону. Автомобиль «Фольксваген Пассат» выехал на встречку, где столкнулся с КамАЗом, который затем врезался в другие три машины.

В результате аварии водитель «Фольксвагена» от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще четыре пассажира легковушек, среди которых 12-летняя девочка, попали в больницу.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.