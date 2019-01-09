Воронежцев предупреждают об опасном тумане

9 Янв. 2019 2019-01-09T20:01:20+03:00

В туман нужно быть особенно осторожными и водителям, и пешеходам. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В Гидрометцентре России объявили о желтом уровне опасности погоды в Воронежской области. По их прогнозам, с 21.00 среды, 9 января, до 21.00 четверга, 10 января, велика вероятность сильного тумана. Отметим, что его пелена, по прикидкам синоптикам, опустится и на все соседние регионы Черноземья.

В такую погоду водителям нужно особенно осторожно ехать – ведь в любой момент из пелены тумана может выскочить человек или другая машина, которую могут занести на наших далеко не идеальных дорогах. А пешеходам нужно внимательно смотреть по сторонам и выходить на улицу лучше в одежде со светоотражающими элементами.