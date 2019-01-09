В Воронеже концессионер платных парковок снова пригрозил штрафом коммунальщикам

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:28:08+03:00

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По сути, ничего не меняется в процессе очистки платных парковок от снега в Воронеже. Как в начале зимы на них было трудно заехать, так и сейчас. Концессионер снова грозится штрафами комбинатам благоустройства Центрального и Ленинского районов. Особенно представителей «Городских парковок» беспокоит ситуация на улицах Комиссаржевской и Революции 1905 года. Впрочем, и в других местах платных парковок ситуация немногим лучше. К примеру, утром 9 января в Сети появились фото снежных глыб на улице Ленина.

Коммунальщикам грозит не получить положенных по договору за уборку парковок деньги. Впрочем, об этом объявляли еще в начале зимы, но тогда заявляли о склонности к компромиссу, главное, чтобы проблема решалась. Теперь, похоже, настало время для более решительных действий. При этом концессионер рассматривает возможность создания мобильной бригады дворников – исключительно для борьбы со снегом на платных парковках.

Напомним, если на парковке много снега, водителям предлагают звонить по телефонам «Городских парковок» 257-67-00 (горячая линия) или 266-96-59 (рабочий телефон администратора). А еще - послать фото с сообщением о проблеме на электронную почту: support@vrnparking.ru звонить по телефонам 277-05-10 и 255-92-30 (районный комбинат благоустройства).

Можно также позвонить в управы и в комбинаты благоустройства: по телефонам 277-05-10* и 255-92-30 (Ленинский район) и 252-42-08, 237-29-32, 224-33-46 и 224-33-47 (Центральный).

* - Первый телефон - приемной управы, последующие - комбинатов благоустройства.