В Воронеже автоледи оштрафовали за разворот на пешеходном переходе у остановки

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:57:14+03:00

Разворачиваться на "зебре" - полное безобразие, но штраф за это - всего лишь 500 рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Сотрудники воронежского ГИБДД проверили размещенную в Сети информацию о том, что 7 января около четырех часов дня на улице Лизюкова водитель «Ауди-Q3» развернулся прямо на пешеходном переходе со светофором. Причем сделал он это прямо возле остановки у торгового центра. То есть, там, где пешеходов всегда немало, и был велик риск кого-то из них сбить.

Оказалось, что за рулем была 40-летняя жительница Воронежа. Ее оштрафовали, но всего лишь на 500 рублей – такое вот административное законодательство. Ну и еще провели профилактическую беседу. Женщина обещала быть внимательнее. Остается только ей верить, либо депутатам штрафы ужесточать.

Сотрудники госавтоинспекции напоминают: если Вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, можно сообщить об этом в дежурную часть по телефону 269-61-02 или 02. Также информацию с приложенными фото и видео можно разместить на официальном сайте ГИБДД (www.gibdd.ru), в разделе «Прием обращений».