2019-01-09T18:57:14+03:00
Происшествия

В Воронеже автоледи оштрафовали за разворот на пешеходном переходе у остановки

На Рождество она совершила этот рискованный маневр на улице Лизюкова
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Разворачиваться на "зебре" - полное безобразие, но штраф за это - всего лишь 500 рублей.Разворачиваться на "зебре" - полное безобразие, но штраф за это - всего лишь 500 рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники воронежского ГИБДД проверили размещенную в Сети информацию о том, что 7 января около четырех часов дня на улице Лизюкова водитель «Ауди-Q3» развернулся прямо на пешеходном переходе со светофором. Причем сделал он это прямо возле остановки у торгового центра. То есть, там, где пешеходов всегда немало, и был велик риск кого-то из них сбить.

Оказалось, что за рулем была 40-летняя жительница Воронежа. Ее оштрафовали, но всего лишь на 500 рублей – такое вот административное законодательство. Ну и еще провели профилактическую беседу. Женщина обещала быть внимательнее. Остается только ей верить, либо депутатам штрафы ужесточать.

Сотрудники госавтоинспекции напоминают: если Вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, можно сообщить об этом в дежурную часть по телефону 269-61-02 или 02. Также информацию с приложенными фото и видео можно разместить на официальном сайте ГИБДД (www.gibdd.ru), в разделе «Прием обращений».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцев предупреждают об опасном тумане
В Воронеже концессионер платных парковок снова пригрозил штрафом коммунальщикам
В Воронеже в аварии с двумя маршрутками ранены две пассажирки
В Воронеже определили 10 мест, где можно искупаться на Крещение
В Воронеже на новую коммунальную технику собираются потратить почти 117 миллионов рублей
Большинству воронежцев любовь нужна больше, чем деньги
Семь детей увезли в больницу после катаний на горке в центральном парке Воронежа
Под Воронежем мужчина за 313 граммов марихуаны может сесть на 10 лет
Четверо человек тушили загоревшийся бульдозер в Воронежской области
Воронежец купил машину с дефектом и тут же ее лишился
Главную елку Воронежа начнут разбирать сразу после Крещения
Житель Воронежской области в гневе зарезал товарища и его мать
Воронежцы использовали рекордное количество воды 31 декабря
Рекрутеры рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях начала 2019 года в Воронеже
В Воронеже рушат кафе на остановке