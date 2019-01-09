2019-01-09T18:19:24+03:00
Происшествия

В Воронеже в аварии с двумя маршрутками ранены две пассажирки

20-летнюю девушку и 49-летнюю женщину отвезли в больницу
Юрий КОЗЛОВ
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Один маршрутный "ПАЗик" налетел на другой.Один маршрутный "ПАЗик" налетел на другой.Фото: из архива «КП»
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В среду, 9 января, в 12.45 на улице 9 Января водитель автобуса № 60 Б, 22-летний воронежец, ехавший в сторону Антонова-Овсеенко, врезался в другой стоявший маршрутный «ПАЗик» № 76. 38-летний водитель, как и его коллега из № 60 Б, серьезных травм не получил.

А вот 20-летняя девушка и 49-летняя женщина, обе жительницы Воронежа, попали в больницу. После оказания первой помощи их отпустили домой. Обе ехали в маршрутке № 60 Б.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.

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