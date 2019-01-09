В Воронеже определили 10 мест, где можно искупаться на Крещение

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:55:31+03:00

Больше всего их в Железнодорожном районе

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На сайте мэрии опубликовали адреса мест, где 18 и 19 января, на Крещение, можно смело купаться. Означает это, что и дно там исследовали и проверили, и сотрудники спецслужб там будут дежурить.

Три места купания расположены в Железнодорожном районе: – на Воронежском водохранилище у дома № 52а на улице 25 Января; на реке Усманка в Боровом у Троицкого храма и на улице Пляжной, 1в.

По два места купания – в Левобережном, Советском и Центральном районах.

В Левобережном можно окунуться в купель на водохранилище у Успенского храма и на переулке Зеленый. В Советском верующим предлагают совершить омовение на роднике у Храма Святителя Антония Архиепископа Воронежского и Задонского в Тенистом и на Малышевских озерах (Малышево).

В Центральном районе можно будет искупаться в районе санатория имени Максима Горького и у Адмиралтейской площади. Кстати, у Адмиралтейки санитарные врачи недавно брали пробы и обнаружили в них превышение нормы термотолерантных колиформных бактерий в 2,3 раза. Означает это, что даже во время крещенских купаний воду там лучше не глотать, а дома еще и душ не мешает принять.

И, наконец, в Ленинском районе можно окунуться в купель у святого источника на улице Софьи Перовской.