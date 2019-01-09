В Воронеже на новую коммунальную технику собираются потратить почти 117 миллионов рублей

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:23:53+03:00

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На сайте госзакупок разместили информацию о проведении пяти торгов. Организации, которые признают победителями, продадут мэрии изрядное количество коммунальной техники.

Предметом первого тендера являются восемь комбинированных дорожных машин. На них планируют потратить до 50,5 миллионов рублей.

Во втором тендере будут закупать навесное снегоочистительное оборудование. Три специальных машины могут «встать» казне в 8,8 миллионов рублей каждая.

Третий тендер был объявлен для закупки грейдеров. Каждый из четырех (именно столько предполагают приобрести) может обойтись в 5,6 миллиона рублей.

Во время четвертого и пятого тендеров определят поставщиков фронтальных погрузчиков. Три из них будут стоить максимум 13,5 миллионов рублей (из расчета 4,5 млн. за каждый), еще одна машина будет немного попроще (на нее предполагают потратить до 3,8 млн.