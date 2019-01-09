2019-01-09T16:58:20+03:00
Общество

Большинству воронежцев любовь нужна больше, чем деньги

Впрочем, романтики победили прагматиков с незначительным перевесом
Яков СТРОГОВ
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В вечной альтернативе большинство воронежцев выбрали любовь.В вечной альтернативе большинство воронежцев выбрали любовь.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В паблике «Типичный Воронеж» всем посетителям ресурса предложили ответить на простой вопрос: «Что вам нужнее: любовь или деньги?»

По состоянию на 16.46 среды, 9 января, в опросе поучаствовали 2232 человека. Любовь предпочли 1297 (58,11 процентов), деньги – 935 (41,89%).

В комментариях сетовали на однозначность вопроса. Многие хотели бы любовь с деньгами, другие отмечали, что одно без другого не бывает, а если и бывает, то недолго. Предлагался так же вариант: «Любовь и голуби». В одном из комментариев и любовь, и деньги ставят на второй план перед здоровьем. Есть и совсем пессимистический пост: «Этот город настолько любит бабки, что его уже не спасти». Поспорим?

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