2019-01-09T16:41:28+03:00
Происшествия

Семь детей увезли в больницу после катаний на горке в центральном парке Воронежа

К сожалению, горожане порой забывают о безопасности
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Кто-то выбирает небольшие горки, а кто-то забирается на самые крутыеКто-то выбирает небольшие горки, а кто-то забирается на самые крутыеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года на горке в Воронежском центральном парке пострадало 11 человек! При этом семеро из них - это дети. С различными травмами все были доставлены в медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

А сколько еще воронежцев с ушибами, растяжениями и прочими ссадинами просто отправились лечиться домой? Вряд ли можно вычислить количество всех пострадавших. Однако несмотря на всю опасность, десятки горожан каждый день можно застать в Центральном парке, катающимися на тюбингах, ледянках и прочих ватрушках. Видимо, экстрима хочется и взрослым, и детям.

Подобные горки каждый год стихийно образуются в неблагоустроенной части парка. И сколько бы одни не говорили, что можно вписаться в дерево, перевернуться или угодить в какую-либо другую неприятную ситуацию, все равно остаются те, кто не может отказаться от этой зимней забавы. К тому же для других это превратилось в бизнес - по прокату тех же тюбингов. Как от такого откажешься?

К слову, прошлой зимой воронежец и его семилетний сын получили травмы спины после катания на тюбинге.

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