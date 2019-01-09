2019-01-09T16:17:48+03:00
Происшествия

Под Воронежем мужчина за 313 граммов марихуаны может сесть на 10 лет

Причем продавать он «травку» не собирался, просто покурить хотел
Юрий КОЗЛОВ
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Любитель "травки" может сесть надолго.Любитель "травки" может сесть надолго.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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44-летний безработный житель села Землянск Семилукского района заработал крупные неприятности из-за желания покурить «травку». Прошлой осенью он собрал на местном пустыре коноплю, высушил ее и намеревался провести пару «томных» вечеров. Однако полицейские узнали, что мужчина хранит запрещенное вещество. Они нагрянули к нему в дом на улице Хохлатской и обнаружили 313 граммов марихуаны, завернутый в газетный сверток.

Мужчину арестовали. Видимо, приняли во внимание его криминальное прошлое (он был судим за кражи). В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

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