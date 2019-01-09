Четверо человек тушили загоревшийся бульдозер в Воронежской области

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:58:48+03:00

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Четверо спасателей 9 января тушили бульдозер «Б-170М-1». По непонятной причине загорелась кабина спецтехники. Огонь жители поселка Таловая, где и стоял бульдозер, заметили примерно в 12:33. Да тут же и позвонили в дежурную часть ГУ МЧС по Воронежской области.

В итоге пожар был ликвидирован уже в 12:50. Огонь успел хорошенько за это время пройтись по кабине бульдозера. К слову такой «Б-170М-1» в зависимости от состояния стоит около двух миллионов рублей. Так что ущерб хозяину нанесен не малый. К счастью, хоть никто из людей не пострадал.