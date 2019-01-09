Воронежец купил машину с дефектом и тут же ее лишился

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:37:30+03:00

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Страсти вокруг 12-й «Лады» разгорелись в Советском районе Воронежа. На днях в городской отдел полиции № 5 обратился с заявлением о краже этого авто 19-летний житель столицы Черноземья. Он рассказал, что купил машину у знакомого, но из-за технической неисправности вынужден был оставить ее у одного из ресторанов на улице Маршака на ночь. На утро «Лады» и след простыл.

Полицейские посмотрели записи камер видеонаблюдения и увидели, кто угнал машину. Вскоре уже судимого за похожее преступление 20-летнего воронежца задержали. В отделе полиции он признал свою вину.

Угонщик рассказал, что был знаком с предыдущим владельцем машины и у него был дубликат ключей от нее. Узнав, что авто продано и будучи в курсе, что «Лада» неисправна, мужчина не поленился объехать несколько улиц Советского района в поисках «12-й». Обнаружив машину на улице Маршака, автовор отбуксировал ее в район поселка Малышево.

«Ладу» изъяли, скоро ее вернут владельцу. А рецидивист ответит перед судом по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Учитывая его криминальное прошлое, не исключено и максимальное наказание – пять лет тюрьмы.