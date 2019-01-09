2019-01-09T15:11:28+03:00
Общество

Главную елку Воронежа начнут разбирать сразу после Крещения

Она исчезнет с площади Ленина к Татьяниному дню
Юрий КОЗЛОВ
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Так загадочно выглядела елка 31 декабря.Так загадочно выглядела елка 31 декабря.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Елку на площади Ленина начнут разбирать 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обычно эта процедура длится дня четыре. Так что студенты уже не смогут отметить Татьянин день у главной елки города – к 25 января ее уже по частям свезут на склад. Установили новогоднюю красавицу на площади Ленина еще 8 декабря.

Высота главной елки Воронежа 26 метров, ее украшают 15 ярусов шаров и игрушек. Чтобы все это разобрать, действительно, требуется немало времени.

Напомним, ее купили два года назад за 7,2 миллиона рублей. Сначала хотели потратить на это казенные деньги, но после разразившегося скандала нужную сумму внес загадочный меценат.

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