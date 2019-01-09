Главную елку Воронежа начнут разбирать сразу после Крещения

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:11:28+03:00

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Елку на площади Ленина начнут разбирать 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Обычно эта процедура длится дня четыре. Так что студенты уже не смогут отметить Татьянин день у главной елки города – к 25 января ее уже по частям свезут на склад. Установили новогоднюю красавицу на площади Ленина еще 8 декабря.

Высота главной елки Воронежа 26 метров, ее украшают 15 ярусов шаров и игрушек. Чтобы все это разобрать, действительно, требуется немало времени.

Напомним, ее купили два года назад за 7,2 миллиона рублей. Сначала хотели потратить на это казенные деньги, но после разразившегося скандала нужную сумму внес загадочный меценат.