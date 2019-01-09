Житель Воронежской области в гневе зарезал товарища и его мать

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:52:50+03:00

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3 января в одном из домов поселка Троицкий, что находится в Таловском районе, соседи нашли тела 55-летнего хозяина и его 77-летней матери с признаками насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.Благо на преступника удалось скоро выйти: им оказался 51-летний знакомый погибших.

Мужчина признался, что 3 января во время застолья с хозяином у них произошла ссора. Гость не выдержал и несколько раз ударил ножом оппонента в область головы и туловища, а потом уже напал и на его мать. Родственники скончались на месте происшествия.

Следственными органами СК по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».