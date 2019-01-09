2019-01-09T14:47:19+03:00
Общество

Воронежцы использовали рекордное количество воды 31 декабря

Также горожане не жалели воду 8 января
Олег ИВАНОВ
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31 декабря никто ресурсы не экономил31 декабря никто ресурсы не экономилФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Воронежцы, можно сказать, установили своеобразный рекорд по расходованию воды: пик потребления пришелся на 31 декабря - тогда воронежцы израсходовали 348 тысяч кубометров ресурса. Другим «водным» днем стало 8 января с 312 тысячами кубометров. Для сравнения в среднем в сутки воронежца нужно лишь 307 тысяч.

Правобережные очистные сооружения канализации в праздничные дни отработали также в штатном режиме. За 9 дней объект принял 1,6 млн кубометров сточных вод. Наибольшее количество стоков зафиксировано также 31 декабря и 8 января. В эти дни сети городской канализации пропустили 216 тысяч кубометров вместо «привычных» 180-190 тысяч кубометров.

- 2019 год для воронежского водоканала начался спокойно. Значительных нарушений работы на сетях обнаружено не было. Слаженные действия бригад аварийно-восстановительных работ позволяли в сжатые сроки ликвидировать локальные повреждения, как на водопроводе, так и на канализации. А утечку на водопроводной линии диаметром 1000 мм удалось устранить без ограничения водоснабжения потребителей, - подвел итоги новогодних каникул директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

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