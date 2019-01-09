2019-01-09T13:52:32+03:00
Общество

Рекрутеры рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях начала 2019 года в Воронеже

Шеф-повар может зарабатывать не меньше заместителя гендиректора
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В начале 2019 года, когда некоторые воронежцы наверняка задумались о дальнейших карьерных перспективах, аналитики HeadHunter изучили вакансии и выяснили, кому предлагают самые высокие зарплаты в наступившем году.

Говорят учителя мало зарабатывают? С этим можно поспорить, указав на существующую вакансию: до 200 000 рублей на руки может получать математик! Правда, в его обязанности войдет не решение стандартных задач, а разработка и симуляция алгоритмов для AR/VR.

От соискателя требуются опыт написания шейдеров, уверенное знание 3D математики, готовность к быстрому оствоению новых технологий и знание технического английского.

Нашли исследователи интересное предложение и для врача общей практики: ему предлагают до 180 000 рублей ежемесячно. От потенциального кандидата требуется опыт работы не менее 6 лет, стремление к совершенствованию, знание английского языка, а также наличие действующего сертификата.

Третье место среди самых высокооплачиваемых вакансий января разделили сразу три предложения.

Ежемесячный доход от 150 000 рублей предлагают заместителю гендиректора по информационным технологиям. Потенциальнму кандидату потребуется высшее техническое образование и опыт работы на руководящих должностях в сфере здравоохранения от трех лет.

Столько же может зарабатывать руководитель подразделения банковского сопровождения. Компания приглашает специалиста с высшим экономическим/финансовым образованием, опытом работы не менее 5 лет и знанием бухгалтерского учета. В обязанности войдет контроль платежей в рамках процесса банковского сопровождения контрактов.

И шеф-повар также может ежемесячно зарабатывать до 150 000 рублей на руки. От соискателя требуется опыт работы в аналогичной позиции не менее 2 лет, а также опыт работы по организации обслуживания до 1000 человек.

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