2019-01-09T14:33:51+03:00
Общество

В Воронеже рушат кафе на остановке

Его собираются снова открыть через месяц, но уже совершенно обновленным [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Кафе уже без крыши, остались только стены.Кафе уже без крыши, остались только стены.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В среду, 9 января, на остановке «Рабочий проспект» начали рушить здание кафе. Сейчас остались только стены. Рабочие продолжают демонтировать конструкции. Кафе закрыли примерно месяц назад, повесив объявление о том, что оно откроется после ремонта.

Ситуацию с кафе прояснил мужчина, руководивший работами по демонтажу:

- Старое здание не соответствовало многим нормам, поэтому его и решили снести. На его месте появится новое, более современное. Назначение его не изменится – будет кафе с тем же названием. Новое здание планируют построить и открыть примерно через месяц.

Кафе все-таки решили не ремонтировать, а полностью демонтировать, а потом на его месте сделать новое. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Кафе все-таки решили не ремонтировать, а полностью демонтировать, а потом на его месте сделать новое.Фото: Юрий КОЗЛОВ

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