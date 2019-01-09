В Воронеже рушат кафе на остановке
В среду, 9 января, на остановке «Рабочий проспект» начали рушить здание кафе. Сейчас остались только стены. Рабочие продолжают демонтировать конструкции. Кафе закрыли примерно месяц назад, повесив объявление о том, что оно откроется после ремонта.
Ситуацию с кафе прояснил мужчина, руководивший работами по демонтажу:
- Старое здание не соответствовало многим нормам, поэтому его и решили снести. На его месте появится новое, более современное. Назначение его не изменится – будет кафе с тем же названием. Новое здание планируют построить и открыть примерно через месяц.
Кафе все-таки решили не ремонтировать, а полностью демонтировать, а потом на его месте сделать новое.Фото: Юрий КОЗЛОВ