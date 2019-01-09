2019-01-09T12:50:23+03:00
Происшествия

В Воронежской области разыскивают налетчика, убившего сторожа-пенсионера

Преступник обчистил местный магазин
Олег ИВАНОВ
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Утром 7 января в помещении коммерческой организации, расположенной на улице Кирова в Россоши нашли тела 69-летнего сторожа с признаками насильственной смерти. За дело тут же взялась полиция. Оказалось, что из магазина, располагающегося рядом со сторожкой, украли деньги.

- В настоящее время полицейскими и сотрудниками регионального СК России организован комплекс оперативно - розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению данных противоправных деяний, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждены уголовные дела по статьям 105 «Убийство» и 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации.

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