2019-01-09T12:42:49+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа выстрелила из пистолета себе в колено

Горожанке потребовалась медицинская помощь
Олег ИВАНОВ
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Стражам правопорядка теперь предстоит провести проверку по данному делуСтражам правопорядка теперь предстоит провести проверку по данному делуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Обычно нечто подобное происходит не в лучших комедиях, однако в жизни все гораздо серьезнее: 41-летняя женщина в одной из квартир многоэтажки на улице Хользунова каким-то образом умудрилась выстрелить себе в колено из пистолета. Инцидент, как сообщают в полиции, произошел 8 января примерно в 20:50.

Хорошо хоть пистолет оказался не боевым, а травматическим. Однако женщине в любом случае потребовалась медицинская помощь: ее госпитализировали в одну из больниц Воронежа. Стражам правопорядка теперь предстоит провести проверку по данному делу.

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