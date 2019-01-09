Жительница Воронежа выстрелила из пистолета себе в колено

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:42:49+03:00

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Обычно нечто подобное происходит не в лучших комедиях, однако в жизни все гораздо серьезнее: 41-летняя женщина в одной из квартир многоэтажки на улице Хользунова каким-то образом умудрилась выстрелить себе в колено из пистолета. Инцидент, как сообщают в полиции, произошел 8 января примерно в 20:50.

Хорошо хоть пистолет оказался не боевым, а травматическим. Однако женщине в любом случае потребовалась медицинская помощь: ее госпитализировали в одну из больниц Воронежа. Стражам правопорядка теперь предстоит провести проверку по данному делу.