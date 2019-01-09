Президент наградил прокурора Воронежской области Орденом Почета

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:27:58+03:00

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Перед Новым годом государственную награду получил прокурор Воронежской области Николай Шишкин. Он получил Орден Почета за заслуги в укреплении законности, защите прав и свобод граждан и многолетнюю добросовестную службу. Указ о награждении Президент России Владимир Путин подписал 27 декабря.

Справка «КП»

Знак ордена Почета делают из серебра с эмалью. Он представляет собой восьмиконечный крест, в центре которого — круглый медальон с объемным изображением Государственного герба России, окаймленного лавровым венком. Диаметр знака ордена — 42 миллиметра. Его оборотная сторона гладкая, в нижней части изображен рельефный знак №, после которого гравируется номер награды. Орден Почета носится на левой стороне груди.

Россияне, награжденные Орденом Почета, имеют право на добавку к пенсии Кроме того, можно оформить звание ветерана труда, но лишь при условии, что претендент полностью соответствует заявленным критериям и требованиям.

Ветеран труда имеет полное право на полностью бесплатный проезд на городском транспорте; частичную оплату коммунальных услуг; гарантию на получение отпуска в любое время; бесплатные медицинские услуги (в том числе изготовление зубных протезов, а также их последующий ремонт).

Надбавка к пенсии у ветеранов труда колеблется от 300-400 до 600 рублей. Индексация производится раз в полгода.