Чиновник-взяточник и «заморозка» завода подпортили итоги года Воронежской области

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:21:38+03:00

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Воронежская область в рейтинге фонда «Петербургская политика» за декабрь 2018 года сохранила расположение среди регионов «с высокой устойчивостью», хотя и продолжает висеть на волоске. Наша область вновь набрала 7,1 балла.

Среди положительных моментов, которые отметили исследователи: подписание губернатором Александром Гусевым и гендиректором ПАО «МРСК Центра» Игорем Маковским соглашения о взаимодействии в сфере электросетевого комплекса Воронежской области.

Также позитивно отмечены запуск первого в регионе мусоросортировочного завода ОАО «Экотехнологии» в Семилукском районе и открытие после капитального ремонта участка федеральной трассы А-134 на выезде из Воронежа.

В «плюс» сыграли и планы ГК «Эконива» вложить 27,5 млрд рублей в воронежские предприятия по производству сыров, творога и детского питания.

А вот что подпортило результат, так это замораживание московской компанией ООО «Криомашгаз» проекта строительства в Аннинском районе завода по производству сжиженного природного газа с объемом планируемых инвестиций в 5,5 млрд рублей. Сказалось и задержание при получении взятки замначальника отдела областного департамента имущественных и земельных отношений.