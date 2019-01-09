2019-01-09T11:47:52+03:00
Общество

На озеро в воронежском парке «Динамо» слетелись десятки уток

Пернатые собрались в поисках пищи
Елена ФЕДЯШЕВА
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Вот такую картину наблюдали гости Центрального паркаВот такую картину наблюдали гости Центрального паркаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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На днях посетители Центрального парка обратили внимание на нашествие уток на местном водоеме. Действительно, акваторию озера буквально «облепили» десятки пернатых. В чем дело?

- Птицы собрались в поисках пищи, - пояснил Александр Нумеров, профессор ВГУ, председатель Центрально-Черноземного отделения союза охраны птиц России. – Вероятно, они перебрались сюда из тех мест, где вода замерзла.

Уточек - десятки Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Уточек - десяткиФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Но такая ситуация, по словам орнитологов, является аномалией. Утки – птицы перелетные и, по всем законам природы, должны на зиму мигрировать в южные регионы. Однако изменение климата в сторону потепления, незамерзающе водоемы и легкость в добывании пищи изменили биологические ритмы и инстинкты пернатых.

- Если сейчас замерзнут все водоемы, то эти птицы обречены, - считает Нумеров. – Трудно сказать, хватит ли ресурсов этого озера, чтобы прокормить такое количество уток…

Подкармливать птиц, по мнению специалистов, не имеет смысла: пока незамерзший участок водоема, они найдут пищу, а, когда водоем полностью покроется льдом, никакая подкормка, в сожалению, животных не спасет.

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