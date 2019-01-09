Под суд пойдет сотрудник воронежской колонии, прятавший дома марихуану и наган

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:37:27+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии №1 УФСИН в Воронежской области.

В сентябре 2017 года этот мужчина купил наркотики и спрятал их у себя дома. 23 октября 2018 года во время обыска в его жилище сотрудники СК и УФСБ изъяли полимерные пакеты, бумажные свертки, картонные коробки, банки с наркотическим средством – марихуаной. Остается лишь риторический вопрос: зачем же сотруднику колонии потребовалось так много наркотиков? Также был обнаружен и изъят револьвер «Наган».

В итоге были возбуждены два уголовных дела: «незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере» и «незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия».

- На предварительном следствии обвиняемый дал признательные показания. Уголовное дело направлено в суд, – рассказал и.о. руководителя следственного отдела по городу Семилуки регионального следственного управления СК России Евгений Аверин.