В Воронежской области намерены расширить школу за 211 млн. рублей
Хотя в ходе аукциона эта сумма может быть и снижена
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Администрация Бобровского района Воронежской области объявила тендер на реконструкцию МБОУ Хреновская СОШ №1. Данная школа находится в городе Бобров по адресу: улица им. Кирова, дом № 32/а. Начальная она же максимальная цена контракта - 210 миллионов 855 тысяч рублей. Деньги будут выделены из областного и местного бюджетов.
В рамках контракта необходимо провести строительные по возведению нежилых зданий и сооружений. Речь идет о двухэтажной пристройке. Кто станет победителем данного электронного аукциона станет известно уже 17 января.