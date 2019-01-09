В Воронежской области намерены расширить школу за 211 млн. рублей

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:27:22+03:00

Хотя в ходе аукциона эта сумма может быть и снижена

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Администрация Бобровского района Воронежской области объявила тендер на реконструкцию МБОУ Хреновская СОШ №1. Данная школа находится в городе Бобров по адресу: улица им. Кирова, дом № 32/а. Начальная она же максимальная цена контракта - 210 миллионов 855 тысяч рублей. Деньги будут выделены из областного и местного бюджетов.

В рамках контракта необходимо провести строительные по возведению нежилых зданий и сооружений. Речь идет о двухэтажной пристройке. Кто станет победителем данного электронного аукциона станет известно уже 17 января.