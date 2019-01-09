Водитель насмерть сбил пешехода в Воронежской области и сбежал

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:49:57+03:00

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8 января 27-летний житель Ольховатского района шел по краю проезжей части дороги. На часах было около 22.20. Заметил ли мужчина свет приближающихся фар? Или же пешеход просто подумал, что водитель его объедет? Однако вышло совсем не так: машина налетела на местного жителя.

ДТП случилось на 3,4 километре автодороги «Ольховатка-Караяшник-Юрасовка». Вероятно, водитель не учел скорость движения и из-за этого не справился с управлением. Однако пока это лишь догадка. Человек, сидевший за рулем машины, и вовсе мог быть пьян, ведь после ДТП он сбежал.

- В результате пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, до приезда бригады скорой медицинской помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Принимаются меры по розыску и задержанию водителя, виновного в совершении ДТП, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.