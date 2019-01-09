2019-01-09T10:41:05+03:00
Общество

Воронежцы высмеяли заваленную ледяными глыбами платную парковку

Напомним, после праздников вновь нужно платить за стоянку для автомобиля
Олег ИВАНОВ
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Фото: "Типичный Воронеж"Фото: "Типичный Воронеж"
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- Отличная глыба льда, которая платно припарковалась. У нее сезонный абонемент, - такие комментарии оставляют воронежцы под фотографией платной парковки на улице Ленина. На фото, сделанном накануне, видно, что все место отведенное под стоянку занято обледеневшими горами из снега.

С 30 декабря до 8 января парковки в центре города были бесплатными. Быть может, поэтому их не так уж и спешили чистить? Посмотрим, как ситуация изменится после 9 января, когда водители снова будут должны раскошелиться, чтобы занять пустое место.

А если вы до сих пор не платите, то напомним, что воронежский губернатор пообещал найти способ взыскать штрафы за неоплаченную платную парковку.

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