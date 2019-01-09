2019-01-09T10:01:13+03:00
Общество

Воронеж вошел в тройку самых православных городов России

Первое место наш город уступил только Белгороду
Олег ИВАНОВ
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Среди лидеров рейтинга сплошь города ЧерноземьяСреди лидеров рейтинга сплошь города ЧерноземьяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Воронеж, Белгород, Курск, Липецк и конечно же Москва - именно в этих городах живет наибольшее количество людей, которые активно вовлечены в православную жизнь. К такому выводу пришли исследователи Финансового университета при Правительстве РФ, которые в преддверии зимних религиозных праздников провели необычное исследование.

Так, в 78 городах с населением более 250 тысяч человек, респондентам задавали вопрос: «Среди ваших друзей и знакомых есть люди, активно участвующие в православной жизни – регулярно посещающие православные богослужения, участвующие в приходской жизни православных церквей?». Соответственно были варианты ответа: «да», «нет» и «не могу определиться». 9 января были опубликованы результаты проведенной работы.

- В ходе исследования 34% респондентов заявили о том, что в их окружении есть люди, активно вовлеченные в православную жизнь, - комментируют исследователи.

Но давайте внимательнее обратимся к статистике. Оказывается, 50% воронежцев уверены, что их земляки активно вовлечены в православную жизнь. Уступаем мы по этому показателю только Белгороду - этот город занял первое место в рейтинге с 51%.

Отметим также, что в Курсе этот процент равен 49, в Липецке - 48, а в Тамбове - 47.

Самый низкий уровень вовлеченности населения в православную культуру исследователи отметили в Улан-Удэ, Уфе, Якутске, Махачкале и Грозном.

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