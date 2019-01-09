2019-01-09T09:31:24+03:00
Происшествия

На воронежской трассе фура влетела в автобус почти с 50 пассажирами

Пострадали водитель автобуса и 12-летняя девочка
Олег ИВАНОВ
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Большинство пассажиров отправили другим маршрутомБольшинство пассажиров отправили другим маршрутомФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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9 января около 00.45 часов в Бобровском районе случилось странное ДТП: столкнулись фура и рейсовый автобус. Все произошло на 637 км автодороги М-4 «Дон».

43-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» ехал в сторону Ростова - на - Дону. На трассе ему пришлось довольно резко тормозить, из-за этого произошел выезд прицепа на полосу встречного движения. Неуправляемый прицеп столкнулся с ехавшим во встречном направлении автобусом «Вольво». Сидевший за рулем автобуса 34-летний мужчина уже никак не мог уйти от ДТП.

- Водитель автобуса и его пассажир, 12-летняя девочка, с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. 47 пассажиров автобуса, среди которых детей нет, отправлены по маршруту следования в Москву, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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