2019-01-09T08:56:39+03:00
Общество

Из области запустили дополнительную электричку в Воронеж

Она будет ходить по понедельникам
Олег ИВАНОВ
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Время в пути – 3 часа 8 минутВремя в пути – 3 часа 8 минутФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 14 января 2019 года назначается пригородный поезд №6007 сообщением «Россошь – Придача». Он будет курсировать по понедельникам. Время в пути – 3 часа 8 минут.

Курсировать данный поезд будет следующим расписанием: отправление из Россоши в 04:50, а на станции «Придача» все пассажиры должны оказаться уже в 07:58.

Также предусмотрены две стоянки. Одна в городе Лиски - он займет 15 минут. На электричку все желающие смогут сесть с 06:35 до 06:50. Вторая стоянка на Машмете продлится всего две минуты с 07:50 до 07:52.

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