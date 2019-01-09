2019-01-09T08:38:55+03:00
Общество

В Воронежской области повысили налог для работающих иностранцев

Речь идет о тех людях, которые работают на основании патента
Олег ИВАНОВ
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В Воронежской области установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Речь идет о том, что иностранные граждане, работающие в России на основании патента, платят НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа. Так вот в каждом регионе нашей страны этот платеж может быть разным.

Так, теперь в Воронежской области этот коэффициент будет равен 2,06. Как сообщили в региональном ГУ МВД, с первого января 2019 года налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории региона на основании патента, составляет 4 274 рубля.

Эта плата складывается из установленной Налоговым кодексом сумму в 1200 рублей, которая умножена на федеральный коэффициент-дефлятор и как раз региональный коэффициент.

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