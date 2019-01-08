Воронежский «Буран» выиграл первый матч в Новом году у курганского «Зауралья»

8 Янв. 2019 2019-01-08T19:39:40+03:00

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В первом периоде хоккеисты «Бурана» вели себя совсем не по-хозяйски. За исключением эпизода, когда «ураганные» открыли счет (большинство на седьмой минуте реализовал Дмитрий Сидляров), преимуществом владели гости. Впрочем, воплотить его в гол они смогли только на старте второго периода – атаку точным броском завершил Дмитрий Колготин – 1:1.

До конца второй 20-минутки курганские хоккеисты удачно прессинговали воронежцев, у которых мало что получалось, а вот гости создали немало опасных моментов. Но то защитники все же успевали отвести угрозу, то вратарь Георгий Кузнецов, да и игроки «Зауралья» мазали. В итоге когда силы гостей уже немного покинули, за расточительство их покарали стремительной атакой, где Игорь Мирнов после отличного паса бросал уже в пустые ворота – 2:1. В конце игры гости попытались устроить последний штурм, однако он им не удался. Более того, курганцы едва не получили гол в оставленные пустыми ворота, но шайба попала в штангу.

«Буран» набрал 37 очков и догнал пензенский «Дизель», у которого, впрочем, есть в запасе две игры. Пока эти две команды делят 21-22 места. От зоны плей-офф их отделяют шесть очков.

Следующий матч «Буран» сыграет 10 января в Воронеже против конкурента в борьбе за выход в плей-офф «Южного Урала» из Орска, который с 38 очками пока занимает 20 место. Матч начнется в 19.00.