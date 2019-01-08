2019-01-08T19:07:24+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет 10-й Рождественский фольклорный фестиваль

Посетить его можно бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Ансамбль "Паветье".Ансамбль "Паветье".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

12 января воронежцев приглашают на десятый Рождественский фольклорный фестиваль «У нас празднички, да все Святочки!». В программе музыкально-этнографическое представление «Дай бог тому, кто в этом дому!», разучивание народных игр и танцев, выставка аутентичных инструментов «Музея забытой музыки», ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. В концерте примут участие ансамбли «Паветье», «Воля», «Время», «Терем», «Радовесь», «Хохольские родники», «Лазоревый цвет», «Вера», а также фольклорные коллективы детских школ искусств Воронежа и области. Ведущей программы станет доцент кафедры этномузыкологии Воронежского института искусств, руководитель фольклорного ансамбля «Паветье» Александра Самотягина.

Фестиваль пройдет в Городском дворце культуры (ул.9 Января, 108). Начало в 13.00, вход свободный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский «Буран» выиграл первый матч в Новом году у курганского «Зауралья»
В Воронеже на пожаре нашли труп
Две старушки отравились дымом на пожарах в Воронеже и области
Утром на окраине Воронежа сгорела Audi
На трассе в Воронежской области задержали наркокурьера с крупной партией героина
В Воронеже пройдет поэтический вечер памяти Мандельштама
В Воронежской области санитарные врачи проверили места крещенских купаний
В Воронеже 22-летний альфонс снял с банковской карты 45-летней любовницы 200 тысяч рублей
В аварии в Воронежской области в столкновении двух иномарок пострадали четверо
В Воронежской области ВАЗ сбил двух пешеходов
Сергей Безруков в Воронеже перевоплотится в Пушкина
Воронежцы отметили Рождество под главной елкой города
Ночью в воронежском дворике сгорела "Лада"
Фонари на въезде в Воронеж устроили световое представление
Жительница Воронежа ударила своего знакомого ножом в сердце
В Воронеже прохожие вытащили детей из горящей квартиры через балкон
На этой неделе в Воронеже ждут снегопадов и мороза
Воронежский вор считал себя невидимым, когда под камерами лез в чужой карман
Воронежцы могут увидеть редкие фотографии семьи Николая II
Тысячи воронежцев приняли участие в рождественском богослужении
С улиц Воронежа увезли 3300 кубометров снега
Самый ужасный дом Воронежа, замеченный Варламовым, наконец расселили
В Воронежской области женщина-таксист помогла задержать угонщика
Над балконами воронежцев нависают гранд-сосульки
Медведев вслед за Петром I подписал указ о создании в Воронеже особой экономической зоны
В Роспотребнадзоре назвали самые плохие родники Воронежа