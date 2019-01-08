2019-01-08T18:02:19+03:00
Происшествия

В Воронеже на пожаре нашли труп

Как погиб мужчина, разберутся специалисты
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже днем на Рождество на пепелище нашли тело мужчины. Сообщение о пожаре на улице Моисеева в Ленинском районе пришло на пульт дежурного МЧС 7 января в 15.32.

Огонь ликвидировали в 15.46. На месте пожара спасатели нашли труп мужчины. При каких обстоятельствах он умер, а также причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

На этих новогодних каникулах в Воронеже и области произошло множество пожаров. В других случаях удалось избежать жертв: спасли двух старушек 80 и 92 лет, а также мать с двумя детьми - прохожие вытащили ребятишек из горящей квартиры через балкон

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