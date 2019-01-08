2019-01-08T17:01:29+03:00
Происшествия

Две старушки отравились дымом на пожарах в Воронеже и области

Дома горели 6 и 7 января
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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За два дня на пожарах в Воронеже и области пострадали две престарелые пенсионерки.

Накануне Рождества крупный пожар произошел в Центральном районе столицы Черноземья. 6 января около половины первого дня четыре пожарных машины тушили дом в переулке Учительский. Огонь ликвидировали через полчаса после вызова. В доме площадью 46 кв метров выгорели три комнаты. В больницу с ожогами и отравлением продуктами горения попала 92-летняя женщина.

А вечером 7 января из огня спасли еще одну бабушку - в Новохоперске, сообщили в пресс-службе МЧС по Воронежской области. Вызов на пульт дежурного поступил в 23.09, через 13 минут пожар в жилом доме потушили. 80-летнюю старушку с отравлением дымом отправили в больницу.

Специалисты выясняют причины возгораний.

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