2019-01-08T15:34:37+03:00
Происшествия

На трассе в Воронежской области задержали наркокурьера с крупной партией героина

Мужчине грозит до 10 лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
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В Рождество на трассе в Воронежской области поймали наркокурьера с крупной партией зелья. В 15.50 7 января на стационарном посту ДПС на 741-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе полицейские остановили «Фольксваген-Поло» для стандартной проверки документов. Во время процедуры один из пассажиров стал заметно нервничать. Тогда стражи порядка решили досмотреть его личные вещи, в кармане сумки 25-летнего жителя Ставропольского края обнаружили пакетики с белым порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что порошок - героин, массой 186,27 граммов.

Мужчина рассказал, что наркотическое вещество приобрел в столичном регионе для личного употребления. За перевозку запрещенных препаратов задержанному, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, грозит до 10 лет лишения свободы.

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