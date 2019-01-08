2019-01-08T13:04:02+03:00
Общество

В Воронежской области санитарные врачи проверили места крещенских купаний

Нашли нарушения по микробиологии и санитарно-химическим показателям
Ярослав ИВАНОВ
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Перед праздником Крещения Господня сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области исследовали качество воды в местах предстоящих купаний. Санитарные врачи взяли 24 пробы на территории областного центра и 150 в районах.

В двух местах выявили микробиологическое загрязнение водоемов: вода у Адмиралтейской площади Воронежского водохранилища содержит термотолерантных колиформных бактерий в 2,3 раза больше нормы, а в озере Большое в микрорайоне Подклетное показатель по общим колиформным бактериям превышен в 48 раз! Общие колиформные и термотолерантные бактерии - это группа микроорганизмов, которая является индикатором биологического загрязнения объекта.

Еще в двух местах вода не прошла проверку по санитарно-химическим показателям: купели на реке Федоровка в Кантемировке и на реке Черная Калитва в поселке Большие.

Впрочем, санитарные врачи не запрещают там купаться - главное, не глотать воду в процессе купания, а потом принимать душ.

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