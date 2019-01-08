2019-01-08T12:21:53+03:00
Происшествия

В Воронеже 22-летний альфонс снял с банковской карты 45-летней любовницы 200 тысяч рублей

Мужчина прокутил деньги, а даме сердца сказал, что потерял «пластик»
Ярослав ИВАНОВ
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Любовная связь зрелой дамы с молодым рецидивистом закончилась плачевно. 45-летняя жительница Воронежа не досчиталась на своей банковской карте 200 тысяч рублей.

Парочка сожительствовала, пока дама не проверила свой счет. С него исчезло 200 тысяч рублей. 22-летний сожитель, который знал логин и пароль банковской карты потерпевшей, сказал ей, что потерял «пластик». Дама обратилась в полицию.

Правоохранители заподозрили кавалера в краже, он уже был судим за имущественные преступления. В отдел полиции мужчина признался, что с 1 по 5 января переводил деньги зазнобы на счета знакомых и свой. Средства потратил на развлечения.

Теперь за кражу ему грозит до шести лет заключения.

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