В Воронеже 22-летний альфонс снял с банковской карты 45-летней любовницы 200 тысяч рублей
Любовная связь зрелой дамы с молодым рецидивистом закончилась плачевно. 45-летняя жительница Воронежа не досчиталась на своей банковской карте 200 тысяч рублей.
Парочка сожительствовала, пока дама не проверила свой счет. С него исчезло 200 тысяч рублей. 22-летний сожитель, который знал логин и пароль банковской карты потерпевшей, сказал ей, что потерял «пластик». Дама обратилась в полицию.
Правоохранители заподозрили кавалера в краже, он уже был судим за имущественные преступления. В отдел полиции мужчина признался, что с 1 по 5 января переводил деньги зазнобы на счета знакомых и свой. Средства потратил на развлечения.
Теперь за кражу ему грозит до шести лет заключения.