2019-01-08T11:10:39+03:00
Происшествия

В аварии в Воронежской области в столкновении двух иномарок пострадали четверо

В больницу отвезли трех девочек и даму, управлявшую одной из машин
Ярослав ИВАНОВ
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7 января в 14.45 на 300-м километре автодороги М4-"Дон" «Бутурлиновка Воробьевка-Калач» в Бутурлиновском районе произошла авария. Столкнулись две иномарки.

40-летняя дама на «Шевроле-Авео» при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущества в движении и врезалась в «Фольксваген-Гольф», которым управлял 63-летний мужчина.

В аварии пострадали четверо: водитель и девочки 15 и 7 лет в «Шевроле-Авео», а также 9-летняя пассажирка «Фольксваген-Гольф».

Напомним, вчера в Воронежской области произошло 62 ДТП, у "Града" сбили двоих пешеходов.

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