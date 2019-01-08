В аварии в Воронежской области в столкновении двух иномарок пострадали четверо
В больницу отвезли трех девочек и даму, управлявшую одной из машин
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7 января в 14.45 на 300-м километре автодороги М4-"Дон" «Бутурлиновка Воробьевка-Калач» в Бутурлиновском районе произошла авария. Столкнулись две иномарки.
40-летняя дама на «Шевроле-Авео» при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущества в движении и врезалась в «Фольксваген-Гольф», которым управлял 63-летний мужчина.
В аварии пострадали четверо: водитель и девочки 15 и 7 лет в «Шевроле-Авео», а также 9-летняя пассажирка «Фольксваген-Гольф».
Напомним, вчера в Воронежской области произошло 62 ДТП, у "Града" сбили двоих пешеходов.