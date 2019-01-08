2019-01-08T10:20:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области ВАЗ сбил двух пешеходов

Водитель не справился с управлением
Ярослав ИВАНОВ
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За сутки 7 января в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 62 ДТП, большинство из них произошло в столице Черноземья. В пяти авариях травмы различной степени тяжести получили девять человек.

Около половины девятого вечера в Рамонском районе на 7-м километре автодороги А-134 «Воронеж-Москва», это в районе сити-парка "Град", 21-летний житель Семилукского района на ВАЗ-2111 не справился с управлением и на пешеходном переходе сбил двоих - 59-летнего жителя Рамонского района и 15-летнюю девочку из Воронежа.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Напомним, вечером 7 января в Воронеже и области был туман.

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