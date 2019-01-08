Сергей Безруков в Воронеже перевоплотится в Пушкина

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:53:47+03:00

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29 января в Воронеж приедет Сергей Безруков. Известный актер сыграет в спектакле «Пушкин». Артист представит свой взгляд на жизнь и судьбу Александра Сергеевича. Слишком много лет отделяет нас от эпохи, когда жил поэт, для многих он давно превратился в «бронзовый памятник», в «классика русской литературы» из школьной программы. Для Сергея Безрукова было важно показать живого человека, со своими страстями, жизненными коллизиями - ведь именно они были тем материалом, из которого выросла его поэзия.

Действие спектакля охватывает большой период жизни поэта: со ссылки в Михайловское и приезда туда Пущина в 1825 году, до трагической дуэли в 1837-м. Пушкин в спектакле озорной, ранимый, страстно любящий друзей и ненавидящий врагов, острый на язык и скорый на дерзкий поступок, окруженный шпионами третьего отделения, «невыездной». Не желающий сносить унижения и готовый биться насмерть, чтобы отстоять свою честь…

- Хочется, чтобы зритель на нашем спектакле еще раз пережил смерть Пушкина. Когда переживаешь утрату человека со слезами на глазах - приближаешь его к себе. И Пушкин становится не запыленным томиком стихов, не «двойкой» по школьному сочинению, не памятником, а живым и близким человеком, за которого переживаешь, - рассказал Сергей Безруков.

Спектакль покажут в театре оперы и балета 29 января в 19.00.