Воронежцы отметили Рождество под главной елкой города

7 Янв. 2019 2019-01-07T22:42:15+03:00

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В понедельник, 7 января, в день Рождества Христова управа Ленинского района совместно с Центром развития творчества детей и юношества (ЦРТДиЮ) и Никольским благочинием организовали на площади Ленина праздник со множеством мероприятий.

Для детей и взрослых у главной городской елки развернулись игровые и спортивные площадки. Ребят соревновались в меткости, ловкости и за свои победы получали подарки.

Творческие коллективы ЦРТДиЮ и Никольского благочиния представили зрителям тематические театрализованные представления, которые разыграли на открытой сцене у елки. Все желающие смогли на память сфотографироваться со сказочными героями. А главным бонусом всем гостям праздника стало отличное настроение.