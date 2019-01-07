Ночью в воронежском дворике сгорела "Лада"

7 Янв. 2019 2019-01-07T19:07:33+03:00

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Вчера, 6 января, пожарным Воронежа поступил вызов из Ленинского района. На улице 9 Января загорелся автомобиль ВАЗ-2115. На место выехали четверо пожарных на одной спецмашине.

Звонок поступил в 23.10. В 23.21 пожарные уже отчитались о ликвидации возгорания. Что с машиной? Серьезно пострадало подкапотное пространство. Едва ли "Ладу" получится восстановить.

"По оперативной информации, пострадавших нет", - сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области. Причина возгорания пока не известна - ее предстоит выяснить дознавателям.

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